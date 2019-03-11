أسعار الذهب تتراجع مع استقرار الدولار عند أعلى قمة بشهرين

2019/03/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع استقرار الدولار الأمريكي وخسائر الأسهم.





وعلى الرغم من استقرار أداء الورقة الأمريكية لكنها تحوم قرب أعلى مستوى مسجل في نحو شهرين، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين.





وفشل بذلك المعدن النفيس في الاستفادة من خسائر أسواق الأسهم والتي تُعد بمثابة حافز لزيادة شهية المستثمرين على الملاذات الآمنة.





وتزايدت في الوقت نفسه المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بعد بيانات التوظيف الأمريكية والتي جاءت أقل بكثير من المتوقع.





وبحلول الساعة 8:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.2% أو ما يعادل 2.50 دولار ليهبط إلى 1296.80 دولار للأوقية.





وبالنسبة لسعر التسليم الفوري لمعدن الذهب، فتراجع بشكل هامشي 0.07% في تمام الساعة 8:38 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1297.33 دولار للأوقية.





وكان المعدن الأصفر كسر حاجز 1300 دولار للأوقية لفترة قصيرة في الجلسة الماضية للمرة الأولى منذ تعاملات 1 مارس الجاري.





وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.311.





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