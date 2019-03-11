2019/03/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية، أن الدائرة أنجزت معاملات تأسيس 188 شركة وطنية وتسجيل 12 فرع لشركة أجنبية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.





وقال مدير عام الدائرة فريال أكرم عبد الله، في بيان اليوم الاثنين، إن الدائرة أصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت ما بين زيادة رأس مال ودمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة.





وأضاف أنه تم كذلك توثيق 197 شركة مسجلة وتأشير المحاضر وإحالة 345 شركة عراقية إلى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات.





وأشار إلى أن الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها 683 شركة وطنية بالإضافة إلى دمج حسابات 5 شركة وزيادة رأس مال 12 شركة وتصفية حسابات 3 شركة وتعديل عقد 61 شركة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الأجنبية لـ 31 شركة وتأشير الحجوزات والتأكد من الأسماء المحجوزة أموالهم لـ 308 وتدقيق وصولات لـ 5609 وإجراء 105 كشف عن الشركات في بغداد والمحافظات.





لافتاً إلى قيام دائرته بتصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها 131 محضر بالإضافة إلى تصديق 60 محضر خاص باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة فضلا عن تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الأشخاص المحدودة والبالغ عددها 131 قرار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة العراقية: تأسيس 188 شركة وطنية يناير الماضي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة العراقية: تأسيس 188 شركة وطنية يناير الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).