مقتل 24 يمنيا في غارات للتحالف السعودي على حجة

2019/03/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 24 يمنيا بينهم 20 امرأة وطفلان بأكثر من ثلاثين غارة لطائرات التحالف السعودي على منطقة طلان في حجة غرب اليمن.وزارة الصحة اليمنية، أكدت وجود أشلاء تحت أنقاض منازل المدنيين المستهدفة بسبب عجز المسعفين عن انتشالهم مع استمرار التحليق المكثف للطائرات، مشيرة إلى، "إبادة ثلاث عائلات بأكملها وجرح اثنتي عشرة امرأة".

وفي السياق ذاته، حذر وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ بصنعاء من الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة وتوعد بمفاجآت عسكرية مقبلة إذا استمرت قوى العدوان في غيها وتجبرها، حسب قناة الميادين.

كما حذرت وزارة الصحة اليمنية من انتشار موجة جديدة من وباء الكوليرا بسبب ما تعرضت له البنية التحتية في القطاع الطبي جراء الحرب والحصار.

ووفق الميادين، قال المتحدث باسم وزارة الصحة يوسف الحيدري إن "المواطنين يعانون من التفشي السريع للكوليرا"، موضحا أن "مئة واثني عشر شخصاً قضوا متأثرين بالوباء منذ بداية العام الجاري، فيما هناك أكثر من ثمانين ألف مريض يحتاجون إلى العلاج.



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المصدر: الميادين

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