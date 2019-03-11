مقتل 24 يمنيا في غارات للتحالف السعودي على حجة

وفي السياق ذاته، حذر وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ بصنعاء من الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة وتوعد بمفاجآت عسكرية مقبلة إذا استمرت قوى العدوان في غيها وتجبرها، حسب قناة الميادين.
كما حذرت وزارة الصحة اليمنية من انتشار موجة جديدة من وباء الكوليرا بسبب ما تعرضت له البنية التحتية في القطاع الطبي جراء الحرب والحصار.
ووفق الميادين، قال المتحدث باسم وزارة الصحة يوسف الحيدري إن "المواطنين يعانون من التفشي السريع للكوليرا"، موضحا أن "مئة واثني عشر شخصاً قضوا متأثرين بالوباء منذ بداية العام الجاري، فيما هناك أكثر من ثمانين ألف مريض يحتاجون إلى العلاج.
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المصدر: الميادين
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