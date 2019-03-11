2019/03/11 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة استثمار بغداد، اليوم الاثنين، عزمها بتنفيذ مشاريع ضخمة توفر نحو مليون فرصة عمل للعاطلين.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في بيان، إن "الهيئة منحت نحو 470 إجازة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها 180 مشروعا تم افتتاحه، بينما 290 مشروعا مازال قيد الإنشاء وأخرى قيد إجراءات التوقيع وتسليم الأراضي".

وأضاف إلى، أن "الهيئة أعطت أهمية لقطاع الإسكان، وتمت المباشرة بتنفيذ مجمعات سكنية ذات مواصفات عالمية، منها بوابة العراق وجوهرة دجلة وجوهرة المحيط، فضلا عن مجمع الأيادي الذي تم تسليم نحو 700 وحدة سكنية غالى المستفيدين وكذلك مشاريع إسكانية أخرى".

وتابع، انه "لدينا خطة لإنشاء مجمعات سكنية في أطراف بغداد بواقع 25 ألف وحدة سكنية".

وأشار إلى، أن "القطاع الصحي شهد منح إجازات استثمارية لإنشاء 17 مستشفى في العاصمة، أربعة منها تم افتتاحها، وسيتم افتتاح مستشفى خاص بعلاج الأورام السرطانية باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تعتزم تنفيذ مشاريع توفر مليون فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تعتزم تنفيذ مشاريع توفر مليون فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).