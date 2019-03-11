الصحة التونسية تعلن الطوارئ.. وتؤكد: سنحاسب المقصرين في قضية الرضع

2019/03/11 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة غضب عارمة تجتاح الشارع التونسي، إثر وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة الحكومي.

الأزمة التي استقال بسببها وزير الصحة، عبد الرؤوف الشريف، تهدد مستقبل الحكومة بكاملها، بالرغم من قبول يوسف الشاهد، السبت، استقالة وزير الصحة.

من جانبها، طالبت حركة نداء تونس، حكومة الشاهد بالاستقالة فورا، محملة إياها المسؤولية عن تردي الأوضاع على المستويات كافة، نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدلا من خدمة المواطن، بحسب بيان الحركة.

وقال المحلل السياسي التونسي، محمد بوعود، “إذا كان الحديث عن التأثير المباشر للحادثة لا أعتقد أنه سيكون لها تأثير مباشر على حكومة الشاهد خلال اليوم أو الغد أو خلال هذا الأسبوع، لكنها بالتأكيد ستزيد في تعميق أزمة حكومة الشاهد، التي تمر في الفترة الأخيرة بحملة انتقادات كبيرة، حيث أصبح يطلق عليها حكومة الفشل، لذلك فإن حادث الرضع سيزيد من هذه الأزمة”.

وأعلنت الحكومة التونسية، أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف قدم استقالته إثر وفاة 11 رضيعا في مركز توليد حكومي في العاصمة تونس يومي الخميس والجمعة.

وأعلنت رئاسة الحكومة، على صفحتها على فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل استقالة الوزير الشريف.

وأعلن الشاهد، خلال زيارة قام بها مساء السبت إلى المستشفى، “أن المحاسبة ستطال كل من ستثبت التحقيقات في حقه أي تقصير”، مضيفا أن اجتماعات ستعقد الأسبوع المقبل بمشاركة كل الهيئات العاملة في المجال الصحي لتقييم الوضع.

وعنونت صحيفة “الصفا” صفحتها الأولى بالقول “جريمة دولة”.

وكان رئيس الجمعية التونسية لأطباء الأطفال، محمد دواجي، حذر قبل عدة أشهر من الوضع المتهالك لهذا المستشفى، الذي يشهد ولادة 15 ألف طفل في السنة.

ويعاني القطاع الطبي في تونس من نزيف للأطباء الذين يغادرون البلاد بحثا عن فرص عمل أفضل في الخارج.



ووعدت السلطات التونسية صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة ما ساهم في تهالك الخدمات الصحية الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مساء السبت “بينت النتائج الأولية للأبحاث أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية، وقد تمّ رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات”.

وكان متحدث باسم الوزارة أعلن أيضا في وقت سابق، أنّه تمّ فتح تحقيق داخلي للتثبّت من توافر الشروط الصحّية في قسم التوليد وطريقة إدارة صيدليّته.

وقال متحدّث باسم النيابة، إنّه تمّ فتح تحقيق قضائي.

وتدهور وضع القطاع الصحّي العمومي التونسي، الذي كان أحد مفاخر البلد، بسبب مشاكل إدارة وتمويل أدّت إلى تراجعه بشكل عام، مع نقص متواتر في توفر الأدوية في الآونة الأخيرة.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة التونسية تعلن الطوارئ.. وتؤكد: سنحاسب المقصرين في قضية الرضع) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة التونسية تعلن الطوارئ.. وتؤكد: سنحاسب المقصرين في قضية الرضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).