2019/03/11 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

عمال ذي قار يتظاهرون لتحسين فرص العمل وتامين اراضي سكنية لهم

يتبع..





شبكة اخبار الناصرية:عمال ذي قار يتظاهرون لتحسين فرص العمل وتامين اراضي سكنية لهم يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمال ذي قار يتظاهرون لتحسين فرص العمل وتامين اراضي سكنية لهم ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمال ذي قار يتظاهرون لتحسين فرص العمل وتامين اراضي سكنية لهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).