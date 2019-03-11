عمال كربلاء يتظاهرون ويعلنون 13 مطلبًا

2019/03/11 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت نقابة العمال في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، تظاهرة أمام مقرها وسط المحافظة للمطالبة بزيادة أجور العاملين.

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