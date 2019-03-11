الرئيس برهم صالح يستقبل نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر السلام

2019/03/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الاثنين، نظيره الإيراني حسن روحاني في قصر السلام بالعاصمة بغداد.ورافق روحاني في زيارته التي ستستمر عدة أيام وفد إيراني رفيع، إذ توجه صباح اليوم إلى مدينة الكاظمة لزيارة الامام موسى بن جعفر. ومن المقرر أن يزور المرجع الديني علي السيستاني.

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