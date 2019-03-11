2019/03/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد صدرت رئاسة الجمهورية، مرسوما بإحالة عضو الهيئة التمييزية السابق في محكمة الجنائية العراقية، القاضي منير الحداد على التقاعد.وجاء في المرسوم الذي حصل عليه “ناس” اليوم ( 11 آذار 2019) أن “على رئيس هيئة التقاعد الوطنية تنفيذ هذا المرسوم من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرسوم جمهوري بإحالة القاضي منير الحداد على التقاعد NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرسوم جمهوري بإحالة القاضي منير الحداد على التقاعد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرسوم جمهوري بإحالة القاضي منير الحداد على التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).