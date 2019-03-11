رئاسة الجمهورية تصدر مرسوما يقضي بإحالة القاضي منير الحداد على التقاعد

2019/03/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسوما يقضي بإحالة عضو الهيئة التمييزية السابق في محكمة الجنائية العراقية، القاضي منير الحداد على التقاعد.

وجاء في المرسوم الذي نشر اليوم الاثنين 11 آذار 2019 أن على رئيس هيئة التقاعد الوطنية تنفيذ هذا المرسوم من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ومنير الحداد قاض عراقي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا وأشرف على عملية إعدام صدام حسين، خريج كلية القانون جامعة بغداد، ولد الحداد في بغداد لأسرة من الكرد الفيلية عام 1964.



وبعد تخرجه عمل محاميا في بغداد ثم غادر العراق بسبب معارضة اسرته لنظام صدام حسين وعاد في عام 2003 وعمل كقاضي في المحكمة الجنائية العليا.

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