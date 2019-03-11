تحالف الفتح: زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق مهمة ومرحب بها

2019/03/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، أن زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق مهمة ومرحب بها.

وقال عباس, ان ايران قوة لا يستهان بها والعراق بحاجة الى تنسيق الجهود معها، مبينا ان هناك العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الاقتصاد والتجارة والمياه والسياحة الدينية وملف الامن والحرب على الارهاب وجميعها ملفات مهمة للعراق، خاصة ان ايران دولة ذات تأثير واضح بالمنطقة والشرق الاوسط كلاعب اساسي وهي

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