وزير التموين المصري يرفض شحنة قمح قادمة من دولة أوروبية

2019/03/11 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الاثنين، رفض شحنة قمح رومانية بسبب معيار "درجة السقوط" الذي يقيس جودة الطحن.

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