ظريف: لا نفتعل التوترات داخل المنطقة مثل السعودية

2019/03/11 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزیر الخارجیة الإيرانية محمد جواد ظریف، أن بلاده لا تسعى للتوترات مع أي من دول الجوار بما فیها السعودیة، عكس المملكة تماما.

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