2019/03/11 | 13:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزیر الخارجیة الإيرانية محمد جواد ظریف، أن بلاده لا تسعى للتوترات مع أي من دول الجوار بما فیها السعودیة، عكس المملكة تماما.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: لا نفتعل التوترات داخل المنطقة مثل السعودية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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