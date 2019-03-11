العمليات المشتركة تكشف حقيقة استقالة قائد عمليات نينوى من منصبه

2019/03/11 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، استقالة قائد عمليات نينوى، اللواء الركن، نجم الجبوري، من منصبه.

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