2019/03/11 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: دخلت تركيا في مرحلة ركود اقتصادي رسمياً في نهاية العام الماضي، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي.





وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل هبوط يبلغ 1.6% في الربع السابق له.





ويعني انكماش الاقتصاد لمدة ربعين متتاليين أن تركيا دخلت في مرحلة ركود اقتصادي رسمياً.





أما على أساس سنوي، فإن الاقتصاد التركي انكمش بنحو 3% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 مقابل نمو بنسبة 1.8% المسجل في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد تركيا سوف ينمكش بنسبة 2.7% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.





وبالنسبة لإجمالي عام 2018، فإن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نما بنحو 2.6% خلال العام الماضي مقابل 7.4% المسجلة في عام 2017.





وفقدت الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها خلال العام الماضي، ما دفع البنك المركزي لزيادة معدل الفائدة إلى 24% وأثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد.





وبحلول الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 5.4368 ليرة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).