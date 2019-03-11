الدولار الأمريكي يستقر قرب أعلى مستوى منذ ديسمبر عالمياً

2019/03/11 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر أداء الدولار الأمريكي مقابل غالبية العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، لكنه حقق مكاسب مقابل العملة البريطانية مستفيداً من الشكوك المحيطة بالبريكست.





ولم تُبدِ الورقة الخضراء تحركات قوية في تعاملات اليوم، لكنها تحوم قرب أعلى مستوى مسجل منذ أواخر ديسمبر الماضي.





واستفاد الدولار بشكل خاص من خسائر الجنيه الإسترليني على خلفية أسبوع هام بشأن البريكست من المقرر أن يشهد التصويت على صفقة تريزا ماي التي تنظم العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد مغادرة الكتلة.





وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.1% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1247 دولار.





في حين استقرت الورقة الأمريكية مقابل العملة اليابانية عند مستوى 111.22 ين بينما صعد الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.09% لتتراجع العملة البريطانية إلى 1.3003 دولار.





وبالنسبة لزوج العملات "الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري"، فشهد استقراراً عند مستوى 1.0078 فرنك.





في حين استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.311.





ويعتبر مؤشر الدولار بذلك أقل نحو 0.3% عن القمة الأخيرة البالغة 97.710 والمسجلة يوم الخميس والتي هي الأعلى منذ تعاملات 14 ديسمبر الماضي.





وبلغت مكاسب مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية الستة حوالي 1.3% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.





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