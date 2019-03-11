2019/03/11 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت دوريات النجدة، الاثنين، القبض على شخص قام برمي عبوة ناسفة على احد منازل المواطنين.وذكر اعلام الوزارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (11 اذار 2019)، أن “قوة من دوريات نجدة قاطع الزهور ببغداد اعتقلت متهم قام برمي عبوة محلية الصنع على احد بيوت التجاوز في منطقة بوب الشام”.وأشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخص رمى “عبوة ناسفة” على منطقة سكنية في بغداد NAS | موقع ناس الرسمي.

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