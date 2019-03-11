2019/03/11 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد برهم صالح: العراق سيكون ملتقى التصالح الإقليمي بين الدول صالح: علاقاتنا مع إيران وثيقة بشكل كبير صالح: العراق محظوظ بجواره الاسلامي المتمثل بايران وتركيا صالح: الامتداد العربي للعراق سيكون عامل شمل للمنطقة روحاني: علاقاتنا مع العراق تعود لسنوات طويلة روحاني: نبذل جهدًا لتعزيز علاقاتنا بالعراق وتطويرها روحاني: المحادثات مع فخامة الرئيس العراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق أولاً بأول NAS | موقع ناس الرسمي.

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