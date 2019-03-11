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الصناعة تفتح باب التعيين على ملاكها الدائم

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الصناعة تفتح باب التعيين على ملاكها الدائم

الاثنين 11 مارس 2019 - 12:51

وزارة الصناعة والمعادن

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن اطلاق الاستمارة الخاصة بالدرجات الوظيفية خلال الساعات المقبلة.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغدير" نسخة منه انه "سيتم خلال الساعات القليلة القادمة اطلاق الاستمارة الخاصة بالدرجات الوظيفية لوزارة الصناعة والمعادن بعد ان تم اجراء التعديلات اللازمة عليها وعلى الموقع الرسمي للوزارة".



ودعت الوزارة إلى "الالتزام بكافة الخطوات الموجودة ضمن الاستمارة التي سيتم الاعلان عنها لضمان فتح الاستمارة بشكل صحيح"، مؤكدة أن "التقديم سيكون الكترونيا فقط".



انتهى .



م ك

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