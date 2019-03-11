البحرية الإسرائيلية تعتقل صياديْن فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

2019/03/11 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صياديْن فلسطينييْن، قُبالة شواطئ شمالي قطاع غزة.وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إن “قوات من سلاح البحرية فتحت نيران أسلحتها صوب قوارب للصيد شمالي قطاع غزة”.وأضاف عياش، أن “قوات البحرية اعتقلت الصياديْن حسن زايد ومحمد السلطان”.انتهى/25

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