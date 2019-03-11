2019/03/11 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



مراسيم إستقبال رئيس الجمهورية برهم صالح لنظيره الإيراني

في قصر السلام ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مراسيم إستقبال رئيس الجمهورية برهم صالح لنظيره الإيراني في قصر السلام ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مراسيم إستقبال رئيس الجمهورية برهم صالح لنظيره الإيراني في قصر السلام ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).