قتيلان وجرحى بنيران هندية على مناطق باكستانية حدودية

2019/03/11 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل مدنيان وأصيب أربعة آخرون، الإثنين، من جراء إطلاق القوات الهندية النيران على المناطق الباكستانية على الحدود بين الدولتين.وقالت مصادر أمنية إن القوات الهندية استهدفت بشكل عشوائي مناطق مختلفة على الحدود، ما أدى إلى مقتل اثنين من المواطنين وإصابة أربعة آخرين.كما أدت النيران المكثفة إلى تدمير المنازل والمحال التجارية في مناطق جكوتي، […]

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