مفوضية الانتخابات تستكمل اجراءات تدريب المستوى الاول لموظفي ادارة البيانات

2019/03/11 | 13:32

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(المستقلة) … أعلن عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات رياض البدران، عن انتهاء المفوضية من استكمال اجراءات التدريب لموظفي شعب التدريب وادارة البيانات من خلال المستوى الاول للتدريب.

وقال البدران في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “مفوضية الانتخابات في اطار استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ان “المفوضية استكملت المستوى الاول لتدريب موظفي شعب التدريب والبيانات في كافة المحافظات للمستوى الاول وهي عاكفة على استكمال المستوى الثاني من التدريب فضلا عن الشروع بالتسجيل البايومتري في مراكز التسجيل في جميع المحافظات”.

ودعا البدران “جميع الناخبين والفعاليات الاجتماعية بضرورة مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات لتسلم بطاقاتهم البايومتري ممن سجل سابقا والبدء بالتسجيل البايومتري ممن لم يسجل باسومتريا”.

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