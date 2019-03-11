العمليات المشتركة تنفي تقديم قائد عمليات نينوى استقالته

2019/03/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، تقديم قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري استقالته من منصبه.





وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح لوسائل الاعلام، إن “خبر استقالة الجبوري غير صحيح وغير دقيق وعار عن الصحة”.





ودعا، وسائل الاعلام الى “توخي الدقة في نشر الاخبار”.

وكانت احد القنوات الفضائية بثت خبرا عاجلا مفاده، أن قائد عمليات نينوى قدم استقالته استجابة لضغوط سياسية.

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