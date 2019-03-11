الاعدام لثلاثة مدانين بتفجير عبوة ناسفة على زوار اربعينية الامام الحسين

2019/03/11 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، عن حكمها على ثلاثة مدانين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة تفجيرهم لعبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة استهدفت زوار أربعينية الإمام الحسين.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/نسخة منه، أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعاوى لثلاثة مدانين […]

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