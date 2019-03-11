2019/03/11 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الاثنين ان العراق محظوظ بجار مثل ايران.

وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع نظيره الايراني حسن روحاني اليوم، انه "ناقشنا التأسيس لبنى تحتية مترابطة بين البلدين من خلال ربط سكك الحديد وانشاء مناطق صناعية والتعاون بمجال الطاقة ورفع العراقيل امام زوار العتبات المقدسة".

وعبر عن شكره لروحاني على مساعدة ايران في للعراق في التصدي للارهاب، مستدركا القول ان "الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش غير مستكمل، واستئصال التطرف يتطلب جهدا اقليميا مستداما، ويتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة ظهور الارهاب".

واضاف هناك من يقول ان الموقع الجغرافي للعراق صعب وفيه تحديات ومشاكل"، مشيرا الى ان "العراق محظوظ بجيرانه مثل ايران وتركيا".

وتابع صالح ان "هناك سياقات جرى الاتفاق عليها وكلها تصب في مصلحة البلدين والاستقرار الاقليمي وسيتم الاعلان عنها لاحقا".

من جهته قال روحاني خلال المؤتمر "اننا نشعر في العراق بانه وطننا الثاني والعلاقات بيننا دينية وتاريخية واقليمية وهي علاقات التي لا نستغني عنها"، منوها الى ان "المحادثات التي جرت بيني وبين صالح لم تكن فيها ولا نقطة خلاف واحدة".

واردف ان "العلاقات التي تربط البلدين هي لصالح الشعبين ولا شك اننا نبذل قصارى جهدنا لتأمين وتعزيز هذه المصالح ولن نتركها ابدا".

واشار روحاني الى ان "هناك مجالات للتعاون بين البلدين، وهذه المجالات تجارية واستثمارية واقامة مناطق حرة و اسواق مشتركة بين البلدين، وكذلك التعاون في مجال السياحة، والنفط والغاز والبترول، والعمل المصرفي والخدمي والفني ومنها انشاء الممرات المائية".

واختتم روحاني مؤتمره بالقول ان "العراق دولة مهمة في المنطقة ونحن نريد ان نكون متحدين مع معه لا ضد الاخرين بل جاذبين ومحتوين للآخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: العراق محظوظ بإيران .. روحاني: نريد الاتحاد مع العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: العراق محظوظ بإيران .. روحاني: نريد الاتحاد مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).