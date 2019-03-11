2019/03/11 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…أعلن الجيش المصري، عن قتل 46 فردا من العناصر التفكيرية الشديدي الخطورة.ذكر بيان للقوات المسلحة المصرية إن” قواتها قضت على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار في نطاق شمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية دون لوحات معدنية، خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش المصري يقتل 46 إرهابياً شمال سيناء alansaar.

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