2019/03/11 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…القت وزارة الداخلية القبض على احد عناصر عصابات “ داعش” الإجرامية في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال الناطق باسم الوزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان إن ” مديرية شرطة تلكيف التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة ألقت القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية كان يعمل فيما تسمى المحكمة الشرعية لداعش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تلقي القبض على “داعشي” مسؤول عن احكام القتل في تلعفر alansaar.

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