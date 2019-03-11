كهرباء ميسان : إدخال مغذي الصحفيين (11ك.ف ) للعمل بعد انجازه

2019/03/11 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد تشكيلات الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اليوم الاثنين، عن ادخال مغذي الصحفيين (11 ك.ف ) للعمل بعد انجاز أعماله

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