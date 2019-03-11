بالصور.. تظاهرة للنقابات العمالية والمهنيه في محافظة النجف الاشرف

2019/03/11 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت النقابات العمالية والمهنيه في محافظة النجف الاشرف في تظاهرة اليوم الاثنين، للمطالبت بست مطالب رئيسيه من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي ودعم المنتج الوطني ومن

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