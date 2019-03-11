الذهب قرب أعلى مستوى وسط مخاوف التباطؤ العالمي

2019/03/11 | 13:40

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اقتصاد نيوز - بغداد

انحسر تداول الذهب في نطاق ضيق، الاثنين، محوما تحت أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، الذي سجله الأسبوع الماضي، مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب صعود الدولار، وبيانات وظائف أميركية ضعيفة.

وبحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة عند 1297.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد تخطى لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار لأول مرة منذ الأول من اذار في الجلسة السابقة.

وارتفع المعدن الأصفر واحدا بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ 19 فبراير.



وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة عند 1297.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية، وجرى تداوله قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا المسجل الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويُنظر للذهب عادة على أنه استثمار بديل خلال أوقات الضبابية السياسية أو المالية.

وأضاف الاقتصاد الأميركي عشرين ألف وظيفة في شباط، وهو أضعف مستوى منذ ايلول 2017، مما ينذر بتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في الربع الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة عند 1522.45 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة عند 15.31 دولا للأوقية.

واستقر البلاتين أيضا عند 814.68 دولار للأوقية، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 19 شباط عند 806.5 دولار في وقت سابق من اليوم.

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