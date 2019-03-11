2019/03/11 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق يعيش لحظات تحول تاريخية مهمة بعد ما عانى من صراعات واحداث .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح:العراق يعيش لحظات تحول تاريخية مهمة بعد ما عانى من صراعات واحداث وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح:العراق يعيش لحظات تحول تاريخية مهمة بعد ما عانى من صراعات واحداث) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح:العراق يعيش لحظات تحول تاريخية مهمة بعد ما عانى من صراعات واحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).