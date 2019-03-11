2019/03/11 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلن عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات رياض البدران، الاثنين، عن انتهاء المفوضية من استكمال اجراءات التدريب لموظفي شعب التدريب وادارة البيانات من خلال المستوى الاول للتدريب.

وقال البدران في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن “مفوضية الانتخابات في اطار استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ان “المفوضية استكملت المستوى الاول لتدريب موظفي شعب التدريب والبيانات في كافة المحافظات للمستوى الاول وهي عاكفة على استكمال المستوى الثاني من التدريب فضلا عن الشروع بالتسجيل البايومتري في مراكز التسجيل في جميع المحافظات”.

ودعا البدران “جميع الناخبين والفعاليات الاجتماعية بضرورة مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات لتسلم بطاقاتهم البايومتري ممن سجل سابقا والبدء بالتسجيل البايومتري ممن لم يسجل باسومتريا”.

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تدعو إلى اشراك القضاء والمحامين في القوانين التي تنظم اعمالهما) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تدعو إلى اشراك القضاء والمحامين في القوانين التي تنظم اعمالهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).