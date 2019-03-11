2019/03/11 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تظاهر العشرات من الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، امام مجلس المحافظة للمطالبة بدعم المنتوج الوطني وتقليل العمالة الاجنبية وتوفير فرص عمل للعاطلين .وشارك في التظاهرة العشرات من العاملين في القطاعين الخاص والحكومي ، وتأتي استجابة لنداء الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، في ظل التراجع الكبير بالمستوى المعاشي والاقتصادي للعمال في جميع القطاعات.وعد المحتجون أن الاعتماد على الاستيراد قد ألحق الضرر بالصناعة الوطنية بعد توقف المعامل العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لعمال كربلاء تطالب بدعم المنتوج الوطني ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لعمال كربلاء تطالب بدعم المنتوج الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).