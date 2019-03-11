2019/03/11 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d1XxzmBYtbs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: رئيس البرلمان توجه الى قاعة الجلسة إيذانا ببدء الجلسة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: رئيس البرلمان توجه الى قاعة الجلسة إيذانا ببدء الجلسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).