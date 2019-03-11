2019/03/11 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الامني اليوم الاثنين، تقديم قائد عمليات نينوى استقالته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تنفي تقديم قائد عمليات نينوى استقالته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني تنفي تقديم قائد عمليات نينوى استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).