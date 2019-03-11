نائب: زراعة بابل تتحمل خسائر الفلاحين

2019/03/11 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / جليل الغزيحمل عضو مجلس النواب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، الاثنين، مديرية زراعة المحافظة اسباب خسائر الفلاحين في بابل لعدم ارسال المديرية الخطة الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير لوزارة الزراعة.

وقال الخفاجي لوكالة النبأ للأخبار، أن "مديرية زراعة بابل رفضت ارسال الخطة الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير لوزارة الزراعة بعد أن وافقت الوزارة على زيادة الخطة الزراعية الى ٣٠٠ دونم بدلا من ١٥٠ كما في الموسم الماضي".

وأضاف، أن "مديرية زراعة بابل تتحمل جميع خسائر الفلاحين في حال رفضت الوزارة تسلم محاصيلهم من الحنطة والشعير لعدم ادراجها ضمن خطتها".

وأشار الى، أن "كميات الأمطار التي شهدتها البلاد دفعت بوزارة الزراعة إلى زيادة المساحة المزروعة من محصولي الحنطة والشعير وهو ما يجب استثماره في تنشيط قطاع الزراعة وزيادة نسبة المحاصيل الزراعية عوضا عن توريدها من بعض الدول المجاورة".



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