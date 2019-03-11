القبض على متهمين وارهابين بمناطق مختلفة في بغداد

2019/03/11 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على ثمانية متهمين بينهم إرهابيين اثنين في العاصمة.وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام البياع القت القبض على (3) متهمين وفق المادة (سرقة) ضمن منطقتي السيدية وحي التراث".

وأضاف البيان، انه "تم اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب في منطقتي الطارمية والكاظمية شمال بغداد، من قبل قوة مشتركة من الل واء22 فرقة المشاة السادسة وجهاز المخابرات الوطني العراقي واللواء الثامن شرطة اتحادية،

وتمكنت قوة من اللواء الرئاسي الثاني، ان " تعتقل متهم بتعاطي مواد مخدرة ضبط بحوزته كميات من الحبوب المخدرة في منطقة أبو دشير بالإضافة الى اعتقال متهمين اثنين بتعاطي المواد المخدرة ضمن منطقة الكاظمية من قبل قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية، ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها".

واشارت الى، انه "تم إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



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