أنقرة ترد على تهديدات واشنطن حال شراء منظومة

2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة في حال شرائها منظومة "إس 400" الروسية، مشيرا إلى حاجة تركيا لمنظومة دفاعية.

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