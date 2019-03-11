2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر المتهم بتهريب شحنة أسلحة وذخائر ضبطتها قوة من جهاز الأمن على متن شاحنة غربي أم درمان بأنه يتبع لحركة عبد الواحد محمد نور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يكشف عن مخطط إجرامي كبير تشارك فيه أطراف من الداخل والخارج) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان يكشف عن مخطط إجرامي كبير تشارك فيه أطراف من الداخل والخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).