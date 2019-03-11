2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: نعبر عن شكرنا للشعب العراقي لاستضافته الزوار الإيرانيين لا سيما في المناسبات الدينية .

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