2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من المتعينين على ملاك عدد من دوائر محافظة ذي قار اعتصاما مفتوحا امام مبنى المحافظة للمطالبة باصدار امر مباشرة للتعيين وعدم التأخير بذلك بعد مرور فترة طويلة على اكمال مصادقة التعيينات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتصام مفتوح للمتعينين حديثا في ذي قار .. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتصام مفتوح للمتعينين حديثا في ذي قار .. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).