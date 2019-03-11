مكاسب قوية بالبورصة الهندية بعد إعلان موعد الانتخابات

2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الهندية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد الإعلان عن الجدول الزمني لموعد انتخابات 2019.





وتأتي المكاسب في البورصة الهندية بعد الإعلان بالأمس عن موعد الانتخابات العامة في البلاد والتي من المقرر أن تبدأ في 11 أبريل المقبل وتدوم لمدة 5 أسابيع مع أكثر من 800 مليون شخص مؤهل للتصويت.





ويشارك رئيس الوزراء الهندي الحالي نارندرا مودي في الانتخابات مع آخرين، والتي من المقرر الإفصاح عن نتائجها في 23 مايو المقبل.





وكانت الهند دخلت في مواجهات مع باكستان في الفترة الماضية على خلفية نزاع بشأن إقليم كشمير، ما أثار حالة من التوترات الجيوسياسية بين البلدين ألقت بظلالها سلباً على الأسواق المالية.





وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيفتي 50" في بورصة مومباي بنحو 1.2% ليصل إلى 11164.9 نقطة.





كما سجل مؤشر "بي.إس.إيه سين****" ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 1% أو ما يوازي 370 نقطة ليصل إلى 37041.6 نقطة.





وكان المؤشر سجل مكاسب بنحو 1.7% في الأسبوع الماضي، ليحصد أفضل أداء في 5 جلسات منذ نهاية نوفمبر الماضي كما أنه ارتفع حوالي 30% في هذا العام حتى الآن وهي أكبر مكاسب منذ عام 2009.





وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3% لتتراجع العملة الأمريكية إلى 69.9325 روبية وهو أعلى مستوى في نحو شهرين.





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