2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنهاء القراءة الاولى لمشروع التعديل الاول لقانون النزاهة

تأریخ التحریر: : 2019/3/11 13:54

• 9 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء القراءة الاولى لمشروع التعديل الاول لقانون النزاهة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء القراءة الاولى لمشروع التعديل الاول لقانون النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).