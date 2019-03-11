2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفذت قوة من مقر لواء المشاة ال (٦٦) ووحداته، الاثنين، بإمرة آمر اللواء عملية تفتيش وتطهير سلسلة جبال بادوش والقرى التابعة.وقال بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (١١ آذار ٢٠١٩) إنه تم أيضا “اجراء عملية بحث وتفتيش عن مخلفات داعش، واسفرت العملية عن العثور على عدد من العبوات الناسفة تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفرقة 20 تمشط سلسلة جبال بادوش (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

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