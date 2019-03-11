2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات رياض البدران، الاثنين، عن انتهاء المفوضية من استكمال إجراءات التدريب لموظفي شعب التدريب وإدارة البيانات من خلال المستوى الاول للتدريب.وقال عضو المفوضية رياض البدران في بيان اليوم ( 11 آذار 2019) تلقى “ناس” نسخة منه “إنه في اطار استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تبدأ استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تبدأ استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تبدأ استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).