تظاهرة لموظفي عقود تجمدت رواتبهم

2019/03/11 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال احد القائمين على التظاهرة، لـ/الغدير/ ان "موظفي العقود هم اصحاب عوائل وما زالوا في الخدمة، الا ان رواتبهم مجمدة منذ ثلاث سنوات بسبب قرار لرئيس الحكومة السابق".واضاف، ان "هناك تظاهرة ستنطلق صباح يوم غد في منطقة العلاوي قرب مكتب رئيس الحكومة، من اجل ايصال صوتنا للسيد عبدالمهدي ".انتهى ..م ف

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