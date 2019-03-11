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مالية الحشد تباشر بتوطين رواتب مقاتلي قاطع عمليات صلاح الدين

العراقامن

مالية الحشد تباشر بتوطين رواتب مقاتلي قاطع عمليات صلاح الدين

الاثنين 11 مارس 2019 - 13:38

توزيع رواتب

باشرت المديرية المالية في الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 31 بالحشد ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت"الغدير" نسخة منه، أن "مديرية المالية في الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 31 بالحشد ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".



وكانت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق عن وصول نسبة انجاز توطين رواتب منتسبي الحشد الشعبي إلى 30%، مؤكدة أن جميع معلومات المنتسبين خاضعة للسرية والحصانة الأمنية الإلكترونية.يذكر ان المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي باشرت بتوطين رواتب مقاتلي سرايا الدفاع الوطني في الحشد الشعبي.انتهى .



م ك

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