600 ألف سعودية تستفيد من مبادرة مؤسسة محمد بن سلمان

2019/03/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى عدد المستفيدين من فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "السعودية تبرمج" أكثر من مليون و200 ألف شخص، وفقا لما أعلن عنه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحة.

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