الجيش الكويتي يعلن عن حادث جنوبي البلاد (فيديو وصورة)

2019/03/11 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن وقوع حادث على طريق الملك فهد بالقرب من منطقة بنيدر جنوبي البلاد.

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